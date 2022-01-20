Минск, , 09:55 — REGNUM Белоруссия и Китай планомерно выходят в своих отношениях на новый этап «железного братства». Об этом 20 января говорится в поздравительном послании белорусского президента Александра Лукашенко председателю КНР Си Цзиньпину по поводу 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин President.gov.by

«За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап «железного братства» и «всепогодного партнерства», — говорится в поздравлении, обнародованном пресс-службой президента Белоруссии.

Также Лукашенко указал, что две страны последовательным образом ведут расширение своего диалога, координируя цели и задачи мировой и региональной повесток дня по многим вопросам.

«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран», — добавляется в сообщении.

Кроме того, белорусский лидер высказал убежденность в том, что заложенный в настоящее время фундамент отношений двух стран будет крепкой основой для будущих поколений Белоруссии и Китая.

При этом отмечается, что Си Цзиньпин также направил поздравление Лукашенко в связи с указанным событием.

«Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, а также тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах», — указал в своем поздравлении китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря минувшего года белорусский президента Александр Лукашенко подписал директиву № 9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».