Алма-Ата, Казахстан, 20 января 2022, 09:54 — REGNUM Начальник департамента полиции казахстанского города Алма-Ата Канат Таймерденов рассказал о новых подробности неудавшегося штурма здания департамента в ходе массовых беспорядков.
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По его словам, 5 января он связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах.
Таймерденов добавил, что к утру у правоохранителей начали подходить к концу запасы боеприпасов, пополнить которые удалось благодаря помощи нацгвардии.
Как сообщалоИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались акции протеста против значительного повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну был введён миротворческий контингент стран ОДКБ.
Войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республикиКасым-Жомарта Токаевана фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.