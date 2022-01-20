Пекин, 20 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Более 1,26 млрд китайцев или почти 90% населения страны получили прививки от COVID-19 по состоянию на 14 января, сообщил представитель министерства здравоохранения, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Среди вакцинированных более 1,22 млрд человек полностью завершили вакцинацию, сказал чиновник из Национальной комиссии здравоохранения КНР Хэ Цинхуа на пресс-конференции в Пекине.

Призывая общественность как можно скорее сделать уколы, чиновник призвал людей продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и усилить вентиляцию внутри помещения, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

По данным комиссии, по состоянию на 14 января по всей стране было введено почти 2,93 млрд доз вакцины против COVID-19.