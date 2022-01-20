Милан, Италия, , 09:53 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Эмполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

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В составе «Интера» голы забили нападающий Алексис Санчес на 13-й минуте, Андреа Раноккия на 91-й и Стефано Сенси на 104-й.

У «Эмполи» отличился хавбек Недим Байрами на 61-й минуте. Кроме того, автоголом отметился вратарь «Интера» Йонуц Раду.

Таким образом, «Интер» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, в котором сыграет с победителем матча «Рома» — «Лечче».

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