Сеул, 20 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. По состоянию на конец декабря 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $97,27 млрд, что на $5,7 млрд меньше по сравнению с ноябрем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По их словам, спад показателя произошел в связи с сокращением долларовых запасов компаний.

Объём депозитов в долларах США сократился на $5,84 млрд, до $82,96 млрд, в юанях — на $270 млн, до $1,87 млрд. Однако объём депозитов в йенах, напротив, вырос на $130 млн, до $5,25 млрд, а в евро — на $130 млн, до $5,2 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократились на $6,02 млрд, до $78,5 млрд, а физических лиц, напротив, увеличились на $270 млн, до $18,77 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.