Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

«По информации Ростовского гидрометцентра, 20 и 21 января в Ростове-на-Дону на дорогах ожидается гололедица», — уточнили спасатели.

Водителям следует быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе общественного транспорта и коммунальной техники. Пешеходам рекомендовали быть осторожными.