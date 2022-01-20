Хабаровск, 20 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В полицию Хабаровска обратился мужчина и сообщил, что стал жертвой мошенников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Телефонный мошенник

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Пострадавший рассказал, что ему на мобильный телефон с московского номера позвонил мужчина и представился следователем. Звонивший сообщил, что на хабаровчанина оформлена доверенность на получения кредита. Для предотвращения мошеннических действий необходимо оформить кредит и перевести деньги на «резервный» счет.

Жертва поверила и под диктовку «следователя» выполнила все манипуляции, переведя через банкоматы по 15 тыс. рублей 1 млн 500 тыс. рублей.

Позже мужчина понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Челябинской области перевели мошенникам ещё почти 1,5 млн рублей.