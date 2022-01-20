Красноярск, , 09:48 — REGNUM Морозная и безветренная погода в Красноярске привела к скоплению над мегаполисом грязного воздуха. Это следует из данных общественного ресурса nebo.live, отображающего информацию с установленных в разных районах города датчиков.

Красноярск Votpusk.ru

По данным на 13:30 по местному времени (09:30 мск), наибольшее загрязнение наблюдается в районе Солонцов, в микрорайоне «Живём», где показатель лишь на восемь пунктов ниже «чёрного» уровня загрязнения (192). Также «красным» отмечен уровень загрязнений в ряде микрорайонов правобережья с максимумом в «Черёмушках» (171). Немногим меньше, но также «красным», помечены центральный микрорайон «Покровка» (153), район «Солнечный» (151) и город-спутник Сосновоборск (155). В центре города пока преобладают «оранжевая» и «жёлтая» зона.

С учётом установившейся на ближайшие дни морозной безветренно погоды в Красноярске ожидается нарастание загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 14 по 17 января действовал режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), или «чёрного неба».

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