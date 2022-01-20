Пермь, 20 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Уральских поездах на 42% увеличилось число перевозок домашних животных. В 2021 году поездами формирования Уральского филиала «Федеральной пассажирской компании» перевезено почти 4,8 тысяч домашних животных без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кошка

Повышенным спросом услуга перевозки кошек и собак пользовалась в городах Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и Пермь. Животных перевозят во всех поездах компании, в составе которых есть багажное купе.

«Пассажирами» таких купе могут стать прирученные домашние питомцы, разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки животное находится в контейнере в багажном купе. За состоянием зверей ведут наблюдение проводники пассажирских вагонов.