Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга стали все чаще публиковать в Сети жалобы на присутствие крыс в местах размещения мусорных площадок.

Крысы

Напомним, мусорная реформа, начавшаяся в Петербурге 1 января 2022 года, в переходный период спровоцировала появление свалок из не вывезенных отходов у жилых домов. Как отмечают очевидцы, скопления отходов стали причиной появления крыс. Местные жители всё чаще стали замечать грызунов в своих дворах.

На портале правительства «Наш Санкт-Петербург», созданном для обратной связи населения с чиновниками, только на этой неделе опубликовано 14 жалоб на то, что возле мусора замечены крысы. Местные жители обеспокоены за себя и за детей, поскольку во многих домах вблизи мест сбора мусора расположены детские площадки, а порой и дошкольные учреждения.

«Сейчас зима — что будет твориться летом?! Горы мусора, вонь, крысы! Вы создаёте блокадный Ленинград?!», — в резкой форме обращает внимание на проблему Владимир Г.

В свою очередь Александр Б. опубликовал жалобу на то, что во дворе на земле валяется труп грызуна, и его никто не убирает. Местные жители также сообщают и о роли птиц в усугублении ситуации. По словам Екатерины Т., «вороны разрывают пакеты в поисках еды, ветром мусор разносится по двору». Жители Петербурга требуют обратить внимание на новую «старую» проблему и срочно провести дератизацию.

Напомним, мусорная реформа официально началась в Санкт-Петербурге 1 января в связи с появлением единого регионального оператора, которым теперь является АО «Невский экологический оператор». В Смольном считают, что образовавшаяся проблема с вывозом мусора стабилизировалась.