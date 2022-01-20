Пекин, , 09:47 — REGNUM Два крупных аэропорта Пекина примут 6,58 млн пассажиров в течение 40-дневного туристического сезона Праздника весны, который стартовал 17 января, сообщает агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Дасин в Пекине Russian.news.cn

По данным двух аэропортов китайской столицы, в течение туристического сезона, который продлится с 17 января по 25 февраля этого года, в Столичный международный аэропорт Пекина и международный аэропорт Дасин прибудут или вылетят около 60 000 рейсов.

В течение сезона многие люди отправятся в путешествие, чтобы воссоединиться со своими семьями на Лунный Новый год или Праздник весны, который приходится в этом году на 1 февраля.