Пекин, 20 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Два крупных аэропорта Пекина примут 6,58 млн пассажиров в течение 40-дневного туристического сезона Праздника весны, который стартовал 17 января, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Международный аэропорт Дасин в Пекине

По данным двух аэропортов китайской столицы, в течение туристического сезона, который продлится с 17 января по 25 февраля этого года, в Столичный международный аэропорт Пекина и международный аэропорт Дасин прибудут или вылетят около 60 000 рейсов.

В течение сезона многие люди отправятся в путешествие, чтобы воссоединиться со своими семьями на Лунный Новый год или Праздник весны, который приходится в этом году на 1 февраля.