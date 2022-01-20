Краснодар, 20 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Приговор по громкому делу об убийстве 30-летней жительницы Краснодара и её годовалого сына вынес Краснодарский краевой суд 19 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Женщина вместе с маленьким сыном и сестрой проживала в одном из домов по улице Советской в хуторе Чаплыгин Гулькевичского района. Как установлено судом и следствием, 33-летний Сеймур М. постоянно вступал в конфликты с женщиной, так как хотел сожительствовать с её сестрой. Днём 15 сентября 2020 года, в ходе очередной ссоры, М. убил женщину, нанеся ей 35 ножевых ранений, и её годовалого сына — ребенку он нанес семь ударов ножом. Тело ребёнка он спрятал в сарае и скрылся с места убийства, прихватив паспорт родственницы погибшей.

Тела потерпевших в этот же день обнаружила сестра женщины, в тот же день М. был задержан следователем.

Суд признал М. виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.