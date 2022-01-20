Прага, , 09:46 — REGNUM Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности выступил с рекомендацией «отважно начать ревизию отношений с Россией». Об этом сообщил журналистам председатель комитета Павел Фишер.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении», — сказал он.

Фишер добавил, что комитет также призвал правительство не забывать «добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что чешские власти будут искать пути для нормализации отношений с Россией, которые находятся в очень плохом состоянии.

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