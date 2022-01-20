Самара, , 09:48 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился со специалистами отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина во главе с начальником центра Максимом Харламовым и командиром отряда, героем России Олегом Кононенко, которые прибыли в Самару. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Космонавты filatovvlad0

Космонавты посетили «РКЦ «Прогресс», где приняли участие в научно-техническом совете.

Азаров рассказал космонавтам о проекте планетария, возведение которого планируется начать в 2022 году в Самаре рядом с музеем «Самара космическая».

«В рамках юбилейного года первого полета человека в космос мы заявили планетарий и получили федеральную поддержку. В этом году приступаем к его строительству. Планетарий будет создавать новые возможности для образовательных проектов, просветительской деятельности. Уверен, что тысячи мальчишек и девчонок, влюбившись в космос, будут пополнять отряд космонавтов», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров также предложил космонавтам поделиться своими предложениями, идеями, касающимися концепции планетария и пополнить коллекцию планетария памятными вещами, которые помогут жителям проникнуться космической историей.

«Мы здесь, на Самарской земле, оказались не случайно. У нас в ближайшее время будет реализовываться программа более плотного знакомства космонавтов с новейшими современными технологиями в части научно-исследовательских работ, создания космической техники. И Самара стала первым пунктом в этом плане. Во-первых, это земля для космоса исторически своя, с мощными корнями. Во-вторых, мы четко понимаем, что те предприятия, которые здесь находятся, в частности, РКЦ «Прогресс», являются флагманами производства космической техники. А говоря о том, что они производят ракеты, на которых стартуют космонавты, мы просто должны были начать с этого предприятия. Кроме того, у нас есть соглашение о сотрудничестве с Самарским университетом. Есть работы, в которых мы используем свои средства подготовки космонавтов и технологии университета для научных исследований по перспективным направлениям деятельности космонавтов. И нам хотелось бы это сотрудничество развивать», — приводит пресс-служба слова начальника НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина Максима Харламова.

Харламов сообщил, что пока, в отряд космонавтов не удается набрать представителей Самарской области.

Азаров поручил разработать программу сквозной подготовки будущих космонавтов, которая включала бы в себя не только профориентационную подготовку, поездки и экскурсии, но и финансовую поддержку молодых перспективных специалистов.

«У нас есть факультеты, которые являются профильными для космической отрасли, но вполне возможно, нам нужен сквозной проект подготовки отряда космонавтов. Понятно, что много людей туда не попадет, но для нашего региона это крайне важно. И конечно, в тот момент, когда отбор происходит, нам надо информировать об этом более масштабно», — приводит пресс-служба слова Азарова.