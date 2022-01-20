Москва, , 09:45 — REGNUM Детская площадка, посвящённая космической тематике, появится на берегу реки Незнайка в Новой Москве в посёлке Кокошкино. Об этом 20 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Незнайка Цитата из мс Незнайка на Луне. реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Площадка будет создана по мотивам путешествий героя книги «Незнайка на Луне» и разделена на три зоны — «На Луне», «На орбите» и «В открытом космосе».

«На Луне», в центральной части площадки, расположится детский игровой комплекс «Луноход».

"Основной игровой маршрут проходит через элемент, который имитирует стыковочный узел шаттлов и ракет. С помощью горки-трубы происходит «запуск космонавтов», а на скалодроме и канатных препятствиях можно «выйти в открытый космос», — рассказали в мэрии.

«На орбите» — территория отдыха родителей, «В открытом космосе» — зона для самых маленьких посетителей площадки.

Открытие детской площадки запланировано на 2023 год, когда исполнится 70 лет с момента выхода первой книги Николая Носова о Незнайке.