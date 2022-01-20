Флорентино Перес: "Криштиану Роналду хочет завершить карьеру в "Реале"
Весь мир, 9 июля, 2013, 20:07 — ИА Регнум. Президент мадридского "Реала"
"Криштиану хочет завершить карьеру в "Реале". У клуба такая же позиция по данному вопросу, - цитирует Переса Reuters. - Мы пока не обсуждали с ним новый контракт, так как Роналду сейчас в отпуске. Но у меня нет сомнений, что он хочет выступать за "Реал" до конца карьеры, ведь он намерен пойти по пути
28-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 199 матчей и забил 201 гол. Ранее играл за "Спортинг" и "