Весь мир, 9 июля, 2013, 20:07 — ИА Регнум. Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что лидер его команды португалец Криштиану Роналду намерен до конца карьеры остаться в "Королевском" клубе.

"Криштиану хочет завершить карьеру в "Реале". У клуба такая же позиция по данному вопросу, - цитирует Переса Reuters. - Мы пока не обсуждали с ним новый контракт, так как Роналду сейчас в отпуске. Но у меня нет сомнений, что он хочет выступать за "Реал" до конца карьеры, ведь он намерен пойти по пути Зинедина Зидана и других великих игроков".