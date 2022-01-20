Красногорск, , 09:45 — REGNUM Семь человек пострадали при столкновении маршрутного такси и грузового автомобиля на Каширском шоссе в Московский области. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, сегодня в 6:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси «Газель» и грузового Volvo», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что в результате ДТП пострадало семь человек, в числе которых нет детей, и все они были доставлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новошешминском районе Татарии столкнулись рейсовый автобус Hyundai и «КамАЗ» с прицепом. От полученных травм скончался один человек, еще несколько пострадавших госпитализировали.