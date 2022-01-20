Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Британская студия Creative Assembly опубликовала системные требования ПК-версии игры Total War: Warhammer III. Об этом 20 января сообщает портал DSOGaming.

Осада в игре Total War: Warhammer III Скриншот с YouTube

Для запуска игры с минимальными настройками графики геймерам понадобиться ПК, оборудованный процессором Intel i3 (AMD Ryzen 3), 6 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 900 (AMD RX 400 или Intel Iris Xe Graphics).

Разработчики рекомендуют использовать компьютер с процессором Intel i5 (AMD Ryzen 5), 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (AMD RX 5600 XT). В Creative Assembly отметили, что игра займёт на накопителе 120 гигабайт.

Напомним, релиз Total War: Warhammer III состоится 17 февраля 2022 года. Эта игра будет представлять собой смесь пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени. В качестве издателей выступают компании Feral Interactive и SEGA.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Total War: Warhammer III показали новый фрагмент игрового процесса