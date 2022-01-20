Валенсия, Испания, 20 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Surguta.ru Футбол

На седьмой минуте матча защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби срезал мяч в свои ворота. На 44-й минуте полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш сравнял счёт, замкнув навес с левого фланга.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает девятое место в чемпионате Испании, в активе команды 29 очков. «Севилья» идёт на втором месте с 45 очками.

Читайте также: «Бетис» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании