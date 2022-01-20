* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:43 — REGNUM Не менее 42 сотрудников отдела образования афганской провинции Тахар были переведены или уволены. Источник заявил газете «8 Собх», что это противоречит правилам и принципам системы образования.

Увольнение mcmurryjulie

По словам собеседника, вновь назначенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) люди не имеют управленческого опыта и знаний.

Он заявил, что такая акция наносит большой ущерб человеческим ресурсам, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны относиться с пренебрежением к образованию в стране.

В письме газете с приложенным списком переведенных сотрудников, несколько работников заявили, что они были уволены.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока никак не прокомментировали массовый перевод и увольнения сотрудников отдела образования.

Стоит отметить, что 27 государственных служащих в провинции Тахар были недавно уволены и заменены членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).