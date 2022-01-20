Нальчик, 20 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии поздно вечером 19 января произошел пожар в здании кинотеатра «Родина» по улице Кабардинская в городе Нальчике. В течение почти трех часов велись работы по его ликвидации. Пострадавших во время пожара нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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По данным ведомства, информация о пожаре поступила около 21:09. Как оказалось по прибытии пожарных, горел мусор в заброшенном помещении бывшего кинотеатра.

«В городе Нальчик, по улице Кабардинская, произошел пожар в заброшенном здании кинотеатра «Родина». Здание не эксплуатируется. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений в ходе разведки было установлено, что горит мусор в одном из помещений на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

Локализовать огонь удалось в 22:44, полностью пожар был потушен к полуночи. В его ликвидации принимали участие 17 человек, использовалось пять единиц техники. В настоящее время устанавливается причина возгорания и оцениваются масштабы нанесенного огнем ущерба.