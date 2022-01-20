Тбилиси, 20 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Для снижения накала обстановки в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили нужно заменить тюремное заключение на домашний арест. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам митрополит Грузинской православной церкви, епископ Ахалкалакский и Кумордо Николоз (Пачуашвили).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Будет хорошо, если примут решение о содержании президента под домашним арестом. Чтобы он не находился при этом в своем доме в Тбилиси, я предложил свою епархию. Если государству понравится эта идея, они могут приехать и сами выбрать место», — сказал митрополит.

Он отметил, что готов выступить в качестве посредника между властями и оппозицией. Также священник готов выполнить все требования, чтобы обеспечить содержание Саакашвили в епархии.

Напомним, партия Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) остаётся самой крупной оппозиционной партией в Грузии. После того, как экс-президента поместили в тюрьму, его сторонники проводят акции протеста. Саакашвили призывает их совершить «революцию» в стране, как это было сделано в Армении и на Украине.