Благовещенск, , 09:47 — REGNUM В Муравьёвском парке Амурской области погибли два японских журавля и их дети. Причиной гибели редких птиц стало задымление в помещении, где они содержались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Журавль летящий в небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Надзорное ведомство проводит проверку. ЧП произошло 18 января. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в парке не соблюдали требования пожарной безопасности. Руководителю отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому и Тамбовскому районам по этому поводу внесено представление.

Погибших журавлей звали Кивили и Ока. С ними в вольере жили двое подросших птенцов.

Как сообщало ИА REGNUM, число пар японских и даурских журавлей, поселившихся в Амурской области, за год возросло в два раза. Специалисты насчитали 325 гнёзд этих видов птиц.