Нижний Тагил, Свердловская область, 20 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства гибели 54-летнего пешехода. Об этом сообщает областное управление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром возле дома 22а на Восточном шоссе. Гражданин переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы пояснили сотрудникам, что пешеход нажал на кнопку изменения сигнала светофора, но начал переходить не дождавшись зелёного цвета.

Окончательную причину ДТП предстоит установить в ходе следствия. Затем ведомство примет процессуальное решение.