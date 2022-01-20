Нижневартовск, Югра, 20 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова лично занялась дефицитом кадров на знаменитом долгострое — Нижневартовской центральной окружной больнице. В социальных сетях появилось видео, как на закрытом совещании глава Югры критикует подчинённых за затянувшееся сроки строительства важного социального объекта.

Admmegion.ru Строительство Нижневартовской центральной окружной больницы

Напомним, больницу в Нижневартовске строят 11-й год. Выяснилось, что сроки сдачи объекта в 2022 году срываются из-за отсутствия кадров — у подрядчика не хватает каменщиков и сантехников.

Наталья Комарова поручила директору регионального департамента строительства ХМАО Кириллу Мыскину в течение трёх дней предоставить ей «чёткий и ясный план того, каких специалистов нет» и когда их привезут на строительную площадку.

«Хватить играться. Мы миллиарды рублей передерживаем на эту стройку, не вовлекая их в решение важнейших вопросов… Нету каменщиков, нету сантехников. Они есть! И в регионе, и в стране», — заявила глава Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальная стоимость строительства больницы в Нижневартовске составляла 4 млрд рублей. За 11 лет стоимость объекта, по оценкам специалистов, выросла до 27 млрд рублей.