Сеул, 20 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали спад индекса цен на товары производителей. Об этом 20 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Couleur Клубника

Согласно опубликованным данным, в декабре 2021 года индекс цен на товары производителей составил 113,22 пункта, что на 0,01 пункта меньше по сравнению с ноябрем того же года.

Известно, что падение показателя произошло впервые с октября 2020 года. В годовом исчислении показатель вырос на 9%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране выросла на 2,6%, однако цена промышленных товаров, напротив, упала на 0,6%. В частности, стоимость клубники выросла на 172,4%, яблок — на 26,4%, однако стоимость дизельного топлива, напротив, сократилась на 9,9%, бензина — на 10,2%.

По итогам 2021 года индекс вырос на 6,4%, до 106,44 пункта. Темпы роста показателя являются самыми высокими за последние десять лет.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.