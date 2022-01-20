Москва, 20 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с рабочей поездкой Воронеж 20 января, сообщили в пресс-службе правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Председатель правительства также примет участие в совещании о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации и проведет встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Вместе с премьер-министром в Воронеже ждут министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева и министра финансов Антона Силуанова. По данным СМИ, вечером 19 января в Воронеж прилетел президент Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.