Москва, 20 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Представляющие собой простые последовательности букв и цифр пароли стали самыми распространенными в 2021 году в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

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Так, наиболее распространенными для учетных записей в доменных зонах .ru и .ру стали пароли qwerty123, qwerty1 и 123 456, а также asdasd и 12 345, 123 456 789, asdasd123, 12 345 678, qwerty и 123 321.

Среди кириллических паролей лидируют «йцукен» и «пароль», а также «любовь» и «привет».

Отмечается, что сервис проанализировал 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, включая 250 млн попавших в общий доступ в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, фальшивые QR-коды о вакцинации могут использоваться злоумышленниками для хищения личной информации и мошеннических действий.

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