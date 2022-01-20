Хабаровск, , 09:44 — REGNUM Новый авиамаршрут с 20 января запущен Единой дальневосточная авиакомпанией «Аврора» — из Хабаровска в Читу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Самолет (сс) ThePixelman

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Рейсы по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета — от 5 400 рублей в одну сторону.

Отмечается, что с 17 января начались перелеты из Хабаровска в Нерюнгри, 18 января из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток. А на 22 января запланирован первый вылет в Улан-Удэ.

В 2022 году Единая дальневосточная авиакомпания будет выполнять рейсы по 20 социально значимым направлениям в Хабаровский край, 14 из них были открыты в 2021 году, шесть — в 2022-м.

«Аврора» в этом году планирует перевезти около 200 тыс. пассажиров по тарифам, субсидируемым правительством РФ. В перечне 36 маршрутов по Дальнему Востоку. На эти цели запланировано 5,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Единая дальневосточная авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы по новому социально значимому маршруту — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток — Комсомольск-на-Амуре.