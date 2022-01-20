Акбулак, Оренбургская область, , 09:34 — REGNUM В Акбулаке Оренбургской области к административной ответственности привлечен владелец магазина, в котором продавцы работали без защитных медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба Акбулакского районного суда.

Маски ИА REGNUM

Установлено, что в конце декабря 2021 года предприниматель не обеспечил контроль за использованием продавцами, работающими с населением, при осуществлении своей трудовой деятельности, средств индивидуальной защиты. Двое работников находились в торговом зале и обслуживали покупателя, не используя маски. Таким образом, в магазине были нарушены правил поведения при действующем режиме повышенной готовности из-за неблагополучной эпидситуации.

Суд назначил работодателю-нарушителю наказание в виде административного штрафа в минимальном размере — 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.