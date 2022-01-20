Москва, 20 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Для московских больниц и резервных госпиталей дополнительно закупили более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования, сообщила 20 января вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Техника будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Две трети оборудования уже поступило в больницы и используется врачами. Остальные партии ожидаются в ближайшее время.

«Несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развития событий», — сказала Ракова.

Она пояснила, что больницы обеспечивают диагностической, реанимационной, лабораторной техникой, медицинской мебелью, системами для транспортировки больных и другим оборудованием. Приобретены аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента.

Основная часть техники будет поставлена в резервных госпиталь, открытый в конце 2021 года в КВЦ «Сокольники».

Как сообщало ИА REGNUM, парк скорой помощи в Москве пополнится 200 новыми автомобилями, соответствующий контракт уже заключен.