Рязань, 20 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В 2022 году 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию построят в Рязанской области. Об этом на открытии ФАПа в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района 19 января сказал губернатор Николай Любимов.

Https://www.ryazangov.ru/ Приём у врача в ФАПе

Новый медицинский пункт в Шелемишевских Хуторах построили благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. ФАП будет обслуживать в общей сложности около 800 человек, в том числе жителей соседних сёл. Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся 2022 году и в Александро-Невском, Сасовском, Кадомском, Пронском, Михайловском, Ухоловском, Клепиковском и других районах.

В планах властей также капитальный ремонт и модернизация ещё 28 сельских медучреждений.