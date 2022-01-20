Лестер, Великобритания, , 09:31 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Патсон Дака. На 38-й форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановил равновесие.

Во втором тайме «Лестер» вновь вышел вперёд, на 76-й минуте отличился полузащитник Джеймс Мэддисон. Тем не менее «Тоттенхэм» смог не только сравнять счёт, но и вырвать победу. В добавленное время форвард Стивен Бергвейн забил два гола.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 36 очков. «Лестер» идёт на 10-м месте с 25 очками.

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