Чита, , 09:31 — REGNUM В Забайкалье в 2021 году произошло пять чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 21 происшествие, среди которых сходы вагонов, заболевания сельскохозяйственных животных, аварийные отключения электроэнергии, крупные пожары, ДТП, землетрясения. Такие данные были обнародованы сегодня, 20 января, в ходе учебно-методического сбора по подведению итогов работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил руководитель департамента по ГО и ПБ Александр Жужурин, Забайкальский край по количеству рисков считается одним из самых сложных, а по их сочетанию уникальным.

«Перед звеньями ЧС стоят особые задачи по обеспечению комплексной безопасности населения при угрозе возникновения любых непредвиденных ситуаций. В 2021 году самое крупное испытание, выпавшее на долю забайкальцев — три волны летних паводков, прокатившиеся по региону. Свыше двух с половиной тысяч домов и четыре тысячи приусадебных участков в 48 населенных пунктах оказались подтопленными.

С первых дней силы РСЧС несли круглосуточное дежурство в пострадавших районах, спасали, эвакуировали людей и животных, доставляли продукты питания и предметы первой необходимости, организовывали переправы в отрезанных населенных пунктах, проводили восстановительные работы. Всего на ликвидацию трех волн паводков привлекалось 849 человек и 211 единиц техники», — доложил Александр Жужурин.

Он отметил, что ежегодно Забайкальский край входит в число регионов, попадающих под распространение природных пожаров. Для недопущения пожаров в населенные пункты ведется переоснащение подразделений современной техникой.

«В 2021 году принято на вооружение 11 пожарных автомобилей, введены в эксплуатацию три пожарных части в трех районах края, что позволило увеличить процент покрытия отдаленных населенных пунктов. По итогам года силы РСЧС с задачами справились и показали свою эффективность. Главный результат — сотни спасенных жизней», — сказал руководитель департамента по ГО и ПБ.

Вице-премьер Забайкальского края Алексей Кошелев, подводя итоги года, отметил слаженную работу всех сил РСЧС.

«Год был сложный, летний паводок был сильнее всех предыдущих лет, почти 16 тысяч пострадавших, поэтому объем работы был, конечно, большой. Удалась избежать гибели людей при паводке, но наблюдаем рост гибели людей на пожарах. Будем устанавливать специальные датчики в квартирах и учреждениях. Есть проблемы на водных объектах, где надо усиливать службы спасателей. В целом благодарю всех сотрудников за работу», — сказал Алексей Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля: в результате наводнения пострадали почти 14 тысяч человек.

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