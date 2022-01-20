Ставрополь, , 09:28 — REGNUM В 2021 году в Северо-Кавказском федеральном округе заработная плата сотрудников предприятий и организаций выросла в среднем на 6,3%. При этом ряд субъектов демонстрирует рост выше среднего. Лидером по росту зарплат в округе за 11 месяцев 2021 года стал Ставропольский край, где было зафиксировано увеличение размера оплаты труда в среднем на 8,6%.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

«Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в крае в январе-ноябре увеличилась до 35 тысяч 963 рублей, тогда как средняя по округу составляет 32 тысяч 730 рублей», — передает «СвоёТВ» со ссылкой на информацию Северо-Кавказстата.

В тройку лидеров по росту зарплат вошли также Карачаево-Черкесия, где сотрудникам предприятий стали платить в среднем больше на 7,6%, и Дагестан. Рост зарплат в этой республике составил 6,6%.Что касается номинальной величины заработной платы, то и здесь Ставрополье оказалось в лидерах. При том, что средняя начисленная среднемесячная зарплата в крае составила 35 963 рубля, все остальные субъекты СКФО не дотягивают даже до планки средней по округу — 32 730 рублей.