Токио, 20 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Японское министерство обороны приложит все усилия, чтобы помочь жителям Королевства Тонга, пострадавшим от извержения подводного вулкана и последующих цунами. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил об этом 20 января на совещании в Токио.

(сс) David Broad Острова архипелага Тонга

Оборонное ведомство, отметил он, намерено задействовать японскую армию, у которой есть большой опыт по устранению последствий различных бедствий. Минобороны приложит все усилия для поддержки пострадавших в Тонга, подчеркнул Киси.

Из Японии в Австралию на двух военно-транспортных самолетах доставят запасы питьевой воды, которые будут переданы жителям островного королевства. Также в зону бедствия направят корабль оборудованием для очистки от вулканического пепла. На Тонга оборудование доставят на палубных вертолётах.

В Австралии японские военные откроют штаб по сбору информации об ущербе и координации взаимодействия с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Королевстве Тонга началось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Сильный взрыв и вулканическая активность вызвали несколько цунами, от которых серьёзно пострадала столица Тонга Нукуалофа на острове Тонгатапу и другие населённые пункты.

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