Москва, , 09:26 — REGNUM В России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Кредитные карты

«Паритет (равенство) между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — сказал он РИА Новости.

Спиваков считает, что в онлайн будет уходить и ипотека. По его словам, сейчас клиенты не могут полностью перейти на удаленные ипотечные сделки из-за необходимости идентификации при открытии счета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступил в силу закон, ограничивающий потребительское кредитование. Закон наделяет ЦБ правом на основании решения совета директоров устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты по кредитам (займам) физических лиц, а также устанавливать срок их действия.

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