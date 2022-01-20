Москва, 20 января 2022, 09:26 — REGNUM В России в ближайшие несколько лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
Спиваков считает, что в онлайн будет уходить и ипотека. По его словам, сейчас клиенты не могут полностью перейти на удаленные ипотечные сделки из-за необходимости идентификации при открытии счета.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступил в силу закон, ограничивающий потребительское кредитование. Закон наделяет ЦБ правом на основании решения совета директоров устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты по кредитам (займам) физических лиц, а также устанавливать срок их действия.
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