Москва, 20 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На новогодние подарки 18,1% жителей России потратили меньше 5 тыс. рублей, 25,7% — около 10 тыс. рублей, 17,3% — порядка 20 тыс. рублей, 17,2% — около 30 тыс. рублей, 14,4% — свыше 50 тыс. рублей. Не покупали подарки к Новому 2022 году 7,3%, приводит данные ТАСС со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».

Новогодний подарок

Более трети (36,2%) потратили на новогодний стол менее 5 тыс. рублей, 31% — около 10 тыс. рублей, 12,2% — порядка 20 тыс. рублей, 6,5% — около 30 тыс. рублей, 3,5% — свыше 50 тыс. рублей. Не тратились на продукты к новогоднему столу 10%.

На развлечения в новогодние каникулы 28,1% граждан потратили менее 5 тыс. рублей, 15,7% — около 10 тыс. рублей, 9,7% — примерно 20 тыс. рублей, 8,8% — около 30 тыс. рублей, 4,4% — свыше 50 тыс. рублей, 2,9% — порядка 100 тыс. рублей. 30,4% не выделяли денег на развлечения.

Опрос среди 1658 сотрудников и руководителей российских компаний проведен в январе 2022 года разработчиками системы (CRM) для малого и среднего бизнеса «Мегаплан».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение новогодних каникул с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года подрабатывали более четверти работающих жителей России (26,9%).

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