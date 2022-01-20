Алма-Ата, Казахстан, , 09:25 — REGNUM Владельцам предприятий Алма-Аты, которые понесли ущерб во время массовых беспорядков, предоставят выгодные кредиты и другие льготы. Об этом 20 января сообщил на совещании аким бывшей столицы Бакытжан Сагинтаев.

Массовые беспорядки Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Для поддержки пострадавших объектов малого и среднего бизнеса — продукт кредитования до 10 млн тенге (около 1,76 млн рублей) на пополнение оборотных средств под 2% годовых на срок до 12 месяцев», — сказал Сагинтаев.

Он сообщил, что арендаторов торговых центров освободят от выплаты за аренду на полгода, а также на три месяца от оплаты услуг ЖКХ. Кроме того, предпринимателям дадут отсрочку на шесть месяцев по погашению кредитов.

Напомним, массовые беспорядки в начале января охватили несколько городов Казахстана. Наиболее острая ситуация была в Алма-Ате и Актюбинске.

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