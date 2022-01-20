Горно-Алтайск, 20 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувший год родилось 2815 детей. 27 из них родились благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Новорожденный

Оказание помощи по ЭКО, как отмечается, является одной из мер по увеличению рождаемости в регионе. Воспользоваться ей могут все жители бесплатно по медицинскому полису.

«На базе перинатального центра Республики Алтай проводятся все необходимые обследования и подготовка женщин к ЭКО. Сама процедура осуществляется в клиниках Алтайского края, а также Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и Москвы», — отметили в правительстве.

Всего в 2021 году на эту процедуру из республики направили 117 женщин, 43 из которых впоследствии стали на учёт по беременности. У 23 женщин в итоге родились 27 детей.