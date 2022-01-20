Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM В Бугурусланом районе Оренбургской области местную жительницу ограничили в родительских правах. Причиной стал отказ в лечении малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-службе судебной инстанции.

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Истцом выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Бугуруслана. Чиновники потребовали ограничить женщину в родительских правах и взыскать в нее алименты.

Представители комиссии ссылались на то, что мать ребенка не выполняет рекомендации врача о необходимости обследования и лечения дочери в условиях стационара. Ребенок находится в состоянии, представляющем угрозу для его жизни и здоровья. Женщина не занимается лечением дочери, отказывается от необходимой госпитализации и бесплатного лечения, что негативно сказывается на состоянии здоровья ребенка и может иметь последствия в виде угрозы её жизни.

Суд удовлетворил требования истца, посчитав, что оставление ребенка с матерью опасно, имеются все основания для ограничения родительских прав. Решение не вступило в законную силу.