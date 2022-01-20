Уфа, , 09:25 — REGNUM Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ДТП Konstantinos Stampoulis

Сообщается, что поздно вечером 19 января спасатели получили информацию о том, что на улице К. Маркса столкнулись автомобили Лада Гранта и Киа Рио.

Прибыв на место ДТП, спасатели деблокировали пострадавших. Розлива топлива не допущено. Пострадавшим людям была оказана необходимая первая помощь.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Пострадавших срочно доставили в городскую больницу №21, после осмотра три человека были отправлены на амбулаторное лечение домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии горел пассажирский автобус.