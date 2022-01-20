Екатеринбург, 20 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Двое детей получили травмы в результате столкновения автомобилей «Дэу Нексиа» в Екатеринбурге. Об этом сообщает городское управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла поздно вечером 19 января на Сибирском тракте. По предварительным данным, водитель одной из машин допустил столкновение с попутной. Один из автомобилей отбросило на мачту освещения.

В результате этой аварии травмы получили два ребёнка и их бабушка.