Омск, 20 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Омске ранее судимые приятели осуждены за убийство молодого футболиста и покушение на убийство его друга.

George Hodan Суд

Приговор вынесен 31-летнему Георгию Легачеву и 34-летнему Александру Нагорнюку. Они признаны виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Легачев признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с разбоем»), ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем»).

Установлено, что ночью 27 января 2021 года ранее судимый за убийство с отягчающими обстоятельствами Легачев и ранее трижды судимый за хищения чужого имущества Нагорнюк увидели на улице Магистральной в Омске двух парней с пакетом и телефоном. Они решили их ограбить.

Обвиняемые напали на потерпевших. Легачев наносил удары складным ножом в спину. 21-летний спортсмен получил ранения в сердце. Его 22-летний друг получил несколько ударов ножом в грудь.

Пытаясь спастись, парни выбежали на освещённый участок дороги. Нападавшие забрали пакет с пивом и скрылись. Спортсмен скончался на месте. Его друг выжил, так как прохожие вовремя вызвали скорую помощь.

Злоумышленников задержали через три дня и арестовали. На первоначальных допросах они признались в содеянном, но пояснили, что не хотели убивать. В дальнейшем они неоднократно меняли свои показания, даже выдвигали версию о самообороне, которая, впрочем, не нашла подтверждения.

20 января 2022 года суд назначил Нагорнюку шесть лет лишения свободы. Легачев получил пожизненный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, это преступление вызвало в Омской области большой общественный резонанс.