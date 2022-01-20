Биробиджан, 20 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В дошкольном учреждении №3 в Биробиджане в некоторых помещениях низкая температура воздуха. К решению проблемы подключились чиновники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе мэрии столицы ЕАО.

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С визитом в детский сад приехали заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев и начальник управления образования Наталья Еременко. Они приняли решение об установке дополнительных батарей в некоторых группах детского сада.

«Заведующая и работники дошкольного учреждения делают всё возможное, чтобы решить данную проблему, но своих ресурсов уже не хватает. Дополнительно будут установлены батареи, это поможет решить проблему с низкой температурой. Финансовые средства дошкольному учреждению мэрия доведет в кратчайшие сроки, чтобы оперативно начались работы в детском саду», — отметил Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономии люди жалуются на нарушение температурного режима в многоквартирных домах. Соответствующее обращение поступило в прокуратуру.