Москва, , 09:18 — REGNUM Температура воздуха в Москве 20 января окажется выше многолетней нормы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что ситуацию с погодой в регионе определит североатлантический циклон, который станет причиной облачности и небольшого снега, при этом южные ветры принесут порцию тёплого воздуха, который окажется на четыре градуса выше многолетней нормы.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Столбики термометров опустятся до трёх градусов ниже нуля, в Подмосковье — до пяти градусов ниже нуля. Ветер порывистый, атмосферное давление упадёт до 735 мм рт. столба.