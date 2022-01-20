Кызыл, 20 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Жители Тувы в 2021 году добровольно сдали в полицию 12 единиц огнестрельного оружия и 20 боеприпасов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

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За сдачу нарезного оружия жители могут получить вознаграждение в размере 5 тыс. рублей, за гладкоствольное ружьё — 3 тыс. рублей. Так, житель Тандинского района за сдачу найденного им в тайге нарезного карабина получил 5 тыс. рублей.

«Жительница Каа-Хемского района, которая передала сотрудникам информацию о незаконно хранящемся односельчанином нарезном огнестрельном оружии, получила 2500 рублей», — отметили в ведомстве.

При этом за незаконное хранение оружия или боеприпасов, как предупреждают правоохранители, граждан ожидает уголовная ответственность.