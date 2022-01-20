Брентфорд, Великобритания, , 09:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брентфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающие Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. У «Брентфорда» отличился форвард Айван Тони.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 35 очков. «Брентфорд» идёт на 14-м месте с 23 очками.

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