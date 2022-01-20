Владивосток, 20 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начала выполнять регулярные рейсы по новому социально значимому маршруту — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток — Комсомольск-на-Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Рейсы выполняются два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Первый борт вылетел 18 января. Стоимость авиабилета на новое направление в одну сторону — от 3745 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, единая дальневосточная авиакомпания в 2022 году увеличила маршрутную сеть в Бурятии сразу на пять направлений.